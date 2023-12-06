«Кричала по ночам»: как умершая Людмила Барыкина лишилась ноги

Солистка ВИА «Веселые ребята» скончалась на 71-м году жизни. Что случилось с ее организмом?

Ушедшая из жизни 6 декабря солистка ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина была прикована к кровати после ампутации ноги. О своей трагедии звезда рассказывала в эфире одного из федеральных каналов.

Причиной трагедии стали действия кошки — несколько лет назад животное поцарапало Барыкиной пятку. Когти порвали сосуды, и кровь хлынула рекой, а из-за ревматоидного артрита иммунная система артистки была подавлена.

«Надо было лечить или это, или артрит. А боли такие, что я по ночам кричала. В итоге после нескольких дней ампутировали ногу», — рассказывала певица.

Людмила Барыкина умерла 6 декабря на 71-м году жизни. Исполнить свое желание выйти из дома артистка не успела.

До последнего дня рядом с ней находился третий супруг. Он ей во всем помогал и поддерживал.

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