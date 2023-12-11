🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 11 декабря — понедельник называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день нас захлестывают эмоции. Поэтому удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным, относительным.

♈ Овны

Будьте терпеливы с окружающими. Сегодня не все сразу смогут понять Овнов правильно, оценить идеи и предложения. Не сердитесь на тех, кто сомневается в вас, пройдет совсем немного времени, и эти люди изменят свое мнение. Обсуждение финансовых вопросов стоит отложить до второй половины дня. В это время договориться будет гораздо проще. День подойдет для поездок и прогулок, а также активного отдыха. Будет возможность сменить обстановку, побывать в каких-то новых местах.

Космический совет: полагайтесь на свою интуицию и не позволяйте, чтобы кто-то мешал вам.

♉ Тельцы

Стоит проявить инициативу в деловой сфере. Добьетесь заметных успехов в работе, если не станете тратить время напрасно. День подходит для того, чтобы делиться идеями. Удастся заинтересовать людей, от которых многое зависит, найти полезных союзников. Отношения, которые сегодня начнутся как чисто профессиональные, могут со временем принять неформальный характер. Вы быстро справитесь с решением организационных вопросов.

Космический совет: то, что должно быть вашим, всегда найдет свой путь к вам.



♊ Близнецы

Отличный день для общения, особенно делового. Можно обсуждать с коллегами и руководством планы и текущие задачи, встречаться с потенциальными партнерами и работодателями, участвовать в профессиональных мероприятиях. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких, а также приятные события в семье. Вторая половина дня — время удачных покупок. Вы безошибочно выберете вещи, которые долго будут радовать.

Космический совет: используйте свой талант и коммуникабельность, чтобы наладить контакты.

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♋ Раки

Появится возможность помочь тем, кто оказался в сложной ситуации, сделать что-то полезное для людей, которые не раз поддерживали раньше. Идеи, которыми поделятся новые знакомые, Ракам понравятся, захочется помочь в их реализации. Вероятны неожиданные, но очень заманчивые предложения, касающиеся работы. День хорошо подойдет для встреч в неформальной обстановке. Можно повидаться с давними друзьями, они расскажут много интересного. Не разочарует и романтическое свидание, оно подарит много ярких эмоций.

Космический совет: чтобы открыть новые проекты, не бойтесь принимать серьезные решения.

♌ Львы

Необычные решения окажутся верными, смелые идеи будут удачными. Не бойтесь нарушить сложившиеся традиции и общепринятые правила, поступить так, как подсказывает интуиция. Вероятны необычные знакомства. Не исключено, что сегодня встретитесь с людьми, о которых прежде слышали много хорошего. Не всегда легко будет найти общий язык с близкими. Львов может огорчать их упрямство, нежелание прислушаться к хорошим советам. Но до ссор дело не дойдет.

Космический совет: отбросьте негативные мысли, настройтесь на позитивный лад.

♍ Девы

Сделать нужно будет многое, так что старайтесь не тратить время напрасно. Это особенно важно в первой половине дня, когда к уже запланированным задачам могут добавиться совершенно новые. Помните, что действовать в одиночку необязательно. Найти помощников удастся быстро, с некоторыми из них вы вскоре подружитесь. День будет удачным с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, выгодные сделки. Некоторые Девы получат в подарок именно те вещи, о которых давно мечтали.

Космический совет: сейчас лучший момент, чтобы развиваться в профессиональном плане.

♎ Весы

Забот будет неожиданно много, но едва ли это заставит вас волноваться. Вмешательство окружающих в дела может раздражать. Старайтесь реагировать спокойно, не давать воли негативным эмоциям. Важно сохранить хорошие отношения с людьми, которые дороги, не поссориться из-за пустяка. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы обрадуетесь. Звезды будут благосклонны к влюбленным Весам: могут сбыться давние желания представителей знака.

Космический совет: используйте свою стойкость, чтобы убедить окружающих в своей правоте.

♏ Скорпионы

Настройтесь на миролюбивый лад и постарайтесь не ссориться с окружающими из-за пустяков. Не все будут готовы сразу оценить идеи или глубину мыслей, которыми поделятся Скорпионы. Дайте людям немного времени, вскоре они сами все поймут. Лучше отложить до второй половины дня обсуждение серьезных вопросов, касающихся работы, бизнеса и финансов. Так будет возможность подготовиться, найти убедительные аргументы. День обещает приятные события в семье. Порадуют разговоры с родственниками и другими близкими людьми. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Космический совет: постарайтесь сохранять оптимизм и не сомневаться в своих силах.

♐ Стрельцы

Сегодня очень важно смотреть на вещи реалистично, не строить иллюзий, опираться только на факты. Некоторым Стрельцам это будет нелегко: слишком много возникнет вопросов, ответы на которые захочется просто придумать. Но стоит разобраться в ситуации, и многое станет ясно. Планируя поездки, имейте в виду, что они могут занять больше времени, чем ожидаете. Учитывать это стоит и тем, у кого на этот день назначены важные встречи, на которые нельзя опаздывать. Вероятны небольшие денежные поступления, они окажутся очень кстати.

Космический совет: сегодня от вас потребуется гибкость и скромность.

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♑ Козероги

День будет благоприятным для работы. Отлично справитесь с непростыми задачами, которые многих поставили в тупик. Некоторым Козерогам опыт поможет быстро сориентироваться в новой ситуации и понять, как стоит действовать, чтобы добиться лучшего результата. Удачно пройдут переговоры с новыми партнерами, вероятно начало долгого сотрудничества, которое позволит увеличить доходы. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Станет проще ладить с людьми, с которыми вы раньше с трудом находили общий язык. Останутся в прошлом ссоры и разногласия с близкими.

Космический совет: поделитесь своими мыслями и чувствами с близкими людьми.

♒ Водолеи

Действуйте решительно, и во многих делах добьетесь успеха. День отлично подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро разберетесь, что нужно предпринять, найдете кратчайший путь к цели. В деловых отношениях окажется очень полезной интуиция. Благодаря ее подсказкам поймете, как стоит вести себя с новыми знакомыми и с теми, с кем прежде никому не удавалось договориться. Благоприятным будет день и для творческих занятий. На многие вещи смотрите не так, как другие, поэтому идеи кажутся окружающим необычными и вдохновляющими.

Космический совет: делайте паузу каждый раз, когда чувствуете истощение или беспокойство.

♊ Рыбы

День хорошо подойдет для общения. Можно обсуждать непростые вопросы, не опасаясь, что возникнут разногласия, которые могут привести к ссоре. Найдете решение, которое понравится всем. Люди, прежде не испытывавшие к вам симпатии, обратят внимание на ваши лучшие качества и будут приятно удивлены. Не исключено, что вскоре вы подружитесь. Во второй половине дня могут неожиданно появиться какие-то новые дела, задачи, требующие решения. Придется скорректировать планы.

Космический совет: небольшое усилие сегодня будет иметь большое значение в будущем.

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