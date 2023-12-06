«Буду бегать за кулисы»: Лариса Долина рассказала о своей болезни

Все стало известно в ходе ее недавнего выступления.

Певица Лариса Долина отметила 50-летие своей творческой карьеры, дав в Москве концерт 5 декабря. Однако внимание фанатов привлекло даже не это, а то, что звезда то и дело отлучалась за сцену, пишет издание KP.RU.

На мероприятии артистка выглядела по-настоящему роскошно. Она выбрала для выступления блестящий ярко-голубой брючный костюм, украшенный пайетками, который позже сменила на серебристый.

Однако с самого начала выступления публика поняла, что певица чувствует себя неважно — выдавал чуть охрипший голос. Ей требовались передышки между композициями.

Во время пауз музыканты устраивали инструментальные проигрыши, а за кулисами Долину ждал врач, который был готов вовремя помочь. Беспокоясь о своих поклонниках, звезда решила объяснить свое состояние.

Она призналась, что накануне концерта серьезно заболела, но подробностей предпочла не раскрывать. Долина обратилась к своим фанатам и сообщила, что концерт вполне мог не состояться — и все же артистка решила выйти на сцену.

«Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?» — спросила певица у зала.

Аудитория поддержала Ларису Александровну. Позже она продолжила праздничное выступление и потрясающе его завершила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Долина объяснила успех хита «Погода в доме».