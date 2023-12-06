Житель Рязанской области открыл огонь из ружья, погиб полицейский

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 14 0

По данному факту уже возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

Житель Рязанской области открыл огонь из ружья, погиб полицейский

Фото: Telegram / Прокуратура Рязанской области

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В Рязанской области мужчина открыл огонь из ружья, ранив сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба российского региона.

По данным ведомства, в отношении 47-летнего уроженца Вологодской области велись следственные действия. Однако он решил оказать сопротивление и произвел выстрел из охотничьего ружья. В результате ранения погиб сотрудник полиции.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.

По данным РИА Новости, мужчина уже был судим за причинение вреда здоровью, угрозы убийством, в том числе адвокату.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные утроили стрельбу в кафе на севере Москвы. Инцидент произошел на Михайловской улице.

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