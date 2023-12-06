В ЛНР подорвали автомобиль, в котором мог находиться депутат Попов

В центре Луганска прогремел взрыв. Предварительно, там был взорван автомобиль, сообщает в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, все произошло в центре города. В автомобиле мог находиться депутат Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Олег Попов. По информации РИА Новости, чиновник погиб. Однако Рогов сообщает о ранении.

Позднее в Минздраве ЛНР сообщили, что на месте случившегося было обнаружено тело, однако личность погибшего еще не установлена.

«После взрыва автомобиля у стадиона „Авангард“ бригада медиков, выехавшая на место происшествия, обнаружила труп. Тело сильно обгорело. Личность погибшего предстоит установить правоохранителям», — рассказала ТАСС глава ведомства Наталия Пащенко.

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