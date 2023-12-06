Прощание с актрисой Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

После отпевания и прощания тело звезды «Склифосовского» будет кремировано.

Прощание с актрисой Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Прощание с народной артисткой России, актрисой московского театра Et Cetera Татьяной Владимировой состоится 8 декабря в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

Отпевание и прощание пройдет в храме Святого Иоанна Воина на Якиманке. Начало — 12 часов дня. В 17 часов вечера в театре Et Cetera пройдут поминки знаменитой актрисы.

Уточняется, что она будет кремирована.

Татьяна Владимирова скончалась 5 декабря. Причиной смерти стал тяжелый недуг. Однако какой именно, неизвестно.

Актриса прославилась благодаря ролям в таких проектах, как «Склифосовский», «Мосгаз» и «Москва, я люблю тебя». Среди театральных заслуг в послужном списке Владимировой значатся постановки «Дядя Ваня», «Руководство для желающих жениться», «Лекарь поневоле», «За горизонтом», «Старый друг лучше новых двух», «Дон Кихот» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла мультипликатор Наталия Богомолова, подарившая миру «Винни-Пуха».

-11° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
Один из «списка на ликвидацию»: почему из всех противников Киева выбрали Киву
0:18
Король культового аниме: как Хаяо Миядзаки покорил весь мир
23:54
В центре внимания: как стать харизматичным человеком
23:37
Красота природы: почему россияне стали больше путешествовать по родной стране
23:09
Прощание с актрисой Татьяной Владимировой пройдет 8 декабря в Москве
22:53
Стреляли дважды: что известно об убийстве экс-депутата Рады Кивы

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Все первые лица: незадолго до смерти Кива поименно назвал состав наркокартеля на Украине
Праздник испорчен: ТОП-5 неожиданно опасных продуктов на новогоднем столе
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам