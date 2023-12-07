Попытки изолировать РФ — провалились: реакция Запада на визит Путина на Ближний Восток

Эфирная новость 44 0

Bloomberg: визит Путина на Ближний Восток означает провал усилий по изоляции РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский лидер приезжал на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Как на это отреагировала зарубежная пресса?

О визите Владимира Путина в страны арабского мира на Западе сейчас пишут не иначе как о провале санкций и попыток международной изоляции Москвы. Влиятельная газета The Washington Post сообщает: «Российский лидер во время рабочей поездки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты заручился поддержкой двух крупнейших производителей нефти». Газета особо отмечает торжественный прием, устроенный российскому лидеру властями Эмиратов.

Агентство Bloomberg видит в деловой поездке Владимира Путина, цитата, «явный признак того, что Россия выходит из международной изоляции, несмотря на все усилия США и Европы». Авторы отмечают — российская экономика стала гораздо сильнее, чем до начала конфликта и ввода санкций.

Ну а британская The Daily Telegraph прямо пишет, что торговля и нефть хоть и главные, но не единственные вопросы на повестке дня. Эмираты по-прежнему остаются «главным экономическим партнером России в арабском мире». А Москву видят важным игроком для обеспечения стабильности во всем ближневосточном регионе.

-11° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:03
В США вновь не смогли договориться о выделении помощи Украине
4:49
Двигатель грузового самолета загорелся при взлете в Улан-Удэ
4:23
Попытки изолировать РФ — провалились: реакция Запада на визит Путина на Ближний Восток
3:58
Вот это колечко! Виктория Боня намекнула на помолвку с еще женатым бойфрендом
3:42
В возрасте 101 года умер известный сценарист Норман Лир
3:27
Глава Минфина рассказал о судьбе налога на сверхприбыль

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
«Повернись к лесу задом»: Виолетта Чиковани оголилась на премии «Звезды хайпа»
Зачем Байден пугает НАТО войной с РФ после поражения Украины — мнение политолога
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам