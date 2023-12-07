Российский лидер приезжал на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Как на это отреагировала зарубежная пресса?

О визите Владимира Путина в страны арабского мира на Западе сейчас пишут не иначе как о провале санкций и попыток международной изоляции Москвы. Влиятельная газета The Washington Post сообщает: «Российский лидер во время рабочей поездки в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты заручился поддержкой двух крупнейших производителей нефти». Газета особо отмечает торжественный прием, устроенный российскому лидеру властями Эмиратов.

Агентство Bloomberg видит в деловой поездке Владимира Путина, цитата, «явный признак того, что Россия выходит из международной изоляции, несмотря на все усилия США и Европы». Авторы отмечают — российская экономика стала гораздо сильнее, чем до начала конфликта и ввода санкций.

Ну а британская The Daily Telegraph прямо пишет, что торговля и нефть хоть и главные, но не единственные вопросы на повестке дня. Эмираты по-прежнему остаются «главным экономическим партнером России в арабском мире». А Москву видят важным игроком для обеспечения стабильности во всем ближневосточном регионе.