«Они — герои»: пассажиры севшего в поле Airbus встали на защиту пилотов, которых хотят уволить

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 97 0

Пассажирка севшего в поле Airbus Захарченко: увольнять пилотов несправедливо

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; 5-tv.ru

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Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые в сентябре смогли посадить самолет и спасти всех пассажиров, предложили уволиться по собственному желанию.

Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в поле под Новосибирском, настоящие герои, которых нельзя увольнять. Такое заявление сделала пассажир того самого рейса Алина Захарченко, которая, как и остальные пассажиры, осталась жива благодаря действиям пилотов.

В комментарии для 5-tv.ru она высказала свое мнение по поводу того, что пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову, по слухам, предложили уволиться по собственному желанию.

«По поводу увольнения пилотов Эдуарда Семенова и Сергея Белова я думаю, что это крайне несправедливо, так как они не виноваты, что вытекла тормозная жидкость, что самолет летел в неисправном состоянии. Для меня они герои», — заявила Алина.

По ее словам, Белов и Семенов делали все, чтобы благополучно посадить самолет и спасти пассажиров, а это самое главное. Такого мнения придерживается и другой пассажир рейса — Марина Валенкова. Она даже обратилась к президенту, чтобы не допустить увольнения пилотов, спасших человеческие жизни.Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

«У меня даже в голове не укладывается, кто вообще мог подумать о том, чтобы их уволить. В защиту я хочу даже обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он поставил на контроль это, потому что такие люди должны работать и оставаться на своем рабочем месте», — заявила она.

Заглянем в кабину Airbus: как действовали пилоты при аварийной ситуации на рейсе Сочи — Омск

Утром 12 сентября самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Ведь Основная версия произошедшего — отказ гидравлики.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Благодаря храбрым и оперативным действиям пилотов самолет удалось благополучно посадить в пшеничном поле, а всех пассажиров после эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском и выяснила, кто виноват в случившемся.

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