Было очень страшно: как прошли последние дни жизни Людмилы Барыкиной

Солистка ВИА «Веселые ребята» умерла 6 декабря на 71-м году жизни.

Последние месяцы жизни солистки ВИА «Веселые ребята» Людмилы Барыкиной были страшными. В беседе с изданием dni.ru работавший с ней Александр Буйнов рассказал, что певица тяжело болела.

«Совсем недавно, летом, я узнал, что она серьезна больна, пережила несколько операций. И я вышел на ее мужа — помог материально», — поделился артист.

Людмила Барыкина умерла 6 декабря на 71-м году жизни. Последние годы она была прикована к кровати после ампутации ноги.

Об этой трагедии звезда рассказывала в эфире одного из федеральных каналов. Причиной стали действия кошки — несколько лет назад животное поцарапало Барыкиной пятку.

Когти порвали сосуды, и кровь хлынула рекой, а из-за ревматоидного артрита иммунная система артистки была подавлена. Исполнить свое желание выйти из дома артистка не успела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умершая Людмила Барыкина привыкала жить без ноги.