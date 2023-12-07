Было очень страшно: как прошли последние дни жизни Людмилы Барыкиной

|
Рита Миронова
Рита Миронова 34 0

Буйнов: последние месяцы жизни Барыкиной были страшными

Было очень страшно: как прошли последние дни жизни Людмилы Барыкиной

Фото: Фото из открытых источников

Читайте нас в: Дзен Новости

Солистка ВИА «Веселые ребята» умерла 6 декабря на 71-м году жизни.

Последние месяцы жизни солистки ВИА «Веселые ребята» Людмилы Барыкиной были страшными. В беседе с изданием dni.ru работавший с ней Александр Буйнов рассказал, что певица тяжело болела.

«Совсем недавно, летом, я узнал, что она серьезна больна, пережила несколько операций. И я вышел на ее мужа — помог материально», — поделился артист.

Людмила Барыкина умерла 6 декабря на 71-м году жизни. Последние годы она была прикована к кровати после ампутации ноги.

Об этой трагедии звезда рассказывала в эфире одного из федеральных каналов. Причиной стали действия кошки — несколько лет назад животное поцарапало Барыкиной пятку.

Когти порвали сосуды, и кровь хлынула рекой, а из-за ревматоидного артрита иммунная система артистки была подавлена. Исполнить свое желание выйти из дома артистка не успела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как умершая Людмила Барыкина привыкала жить без ноги.

-11° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Зеленский уволил своего представителя в Верховной Раде
12:47
«Будем закрывать год»: какой теме Путин посвятит итоговый Госсовет
12:40
Роковой случай: стала известна возможная причина смерти Наталии Богомоловой
12:26
Было очень страшно: как прошли последние дни жизни Людмилы Барыкиной
12:23
«Второй Вьетнам»: Нарышкин предупредил, к чему приведут действия США на Украине
12:12
Началось несколько дней назад: какие проблемы со здоровьем у Ларисы Долиной

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Ученица устроила стрельбу в школе Брянска
В России утвердили дату выборов президента в 2024 году
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам