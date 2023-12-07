Жуткая авария с двумя грузовиками на Кубани унесла жизни пятерых людей

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Авария с двумя грузовиками на Кубани унесла жизни пятерых людей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

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Сначала в микроавтобус въехал КАМАЗ — транспорт отбросило на встречку, где в него врезался еще один грузовик.

Пять человек стали жертвами крупной аварии в Краснодарском крае. Там маршрутка столкнулась с двумя грузовиками.

Сначала в микроавтобус въехал КАМАЗ — транспорт отбросило на встречку, где в него врезался еще один грузовик. Погибли водитель и четыре пассажира маршрутки, пострадали также шоферы обоих большегрузов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли на трассе под Астраханью. Там легковой автомобиль влетел в КАМАЗ.

Вероятно, водитель не рассчитал маневр — выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. От легковушки осталась груда искореженного металла.

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