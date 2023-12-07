Роковой случай: стала известна возможная причина смерти Наталии Богомоловой

Из-за чего умерла работавшая над «Винни-Пухом» мультипликатор?

Художник-мультипликатор Наталия Богомолова могла умереть в результате последствий неудачного падения. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Заслуженная художница России скончалась в одной из московских больниц. Отмечается, что она была госпитализирована после падения.

В клинике врачи диагностировали у нее перелом шейки бедра и сделали все возможное. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

За свою карьеру Богомолова в качестве художника-мультипликатора и режиссера приложила руку к созданию более 200 мультфильмов. Она работала над такими мультфильмами, как «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вспоминает о Наталии Богомоловой режиссер Виктор Лакисов.