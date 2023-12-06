Подарившая детям и взрослым «Винни-Пуха» и «Котенка по имени Гав» художница ушла из жизни в 83 года. Как ей удалось завоевать сердца миллионов?

Художник-мультипликатор Наталия Богомолова была создавала своих персонажей с любовью и максимальной отдачей, которая и делала ее героев такими особенными. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

Виктор Лакисов был знаком с Наталией Богомоловой лично: еще в 2001 году режиссер брал у нее уроки мультипликации и, как сам признается, многому научился у настоящего профессионала.

«Я очень горд тем, что познакомился с человеком, создававшим такие шедевры как „Винни-Пух“ или „Котенок по имени Гав“. Мне как молодому аниматору очень помогли ее уроки в становлении своей профессии. Ее отличительная особенность была в том, чтобы делать все с любовью, максимальной отдачей и концентрацией», — вспоминает режиссер.

Именно благодаря такой особенности Наталии Богомоловой ее герои были добрыми и покоряли сердца не только детей, но и взрослых, убежден Виктор Лакисов. И это то, чем должен обладать каждый аниматор или мультипликатор.

Художник-мультипликатор и создательница самых известных советских мультфильмов Наталия Богомолова ушла из жизни 6 декабря в возрасте 83 лет. Наталия Эдуардовна работала над такими мультфильмами как «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «О том, как гном покинул дом, и…», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес», «Королевский бутерброд», «Мартынко».

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