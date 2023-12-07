Началось несколько дней назад: какие проблемы со здоровьем у Ларисы Долиной

Артистка приняла меры, но, вероятно, слишком поздно.

Певица Лариса Долина вынуждена сократить концертную программу из-за серьезных проблем со здоровьем. Как рассказала звезда в личном блоге, все началось несколько дней назад.

Артистка должна была полноценно выступить в Доме музыки 5 декабря, однако вместо 35 песен она исполнила гораздо меньше. По словам Долиной, причиной тому стало повреждение трахеи: кашлять знаменитость начала еще три дня назад, как сама говорит, принимала меры, но, вероятно, опоздала.

«Уже была повреждена трахея, которая и не давала в полную силу „дышать“ моим связкам», — говорит артистка.

Долина признается, что обычно в таких случаях концерты отменяются, но она не смогла этого сделать, ведь любит своих зрителей. Для того, чтобы во время ее вступления не произошло чего-то по-настоящему страшного, в зале дежурила фониатр.

«Бегу к ней за кулисы — залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта… 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить — сильнейший отек и горящая трахея», — поделилась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина объяснила успех хита «Погода в доме».