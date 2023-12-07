Пирамиды из гробов и отчаянные крики: истории выживших после смертоносного землетрясения в Армении

Ровно 35 лет назад произошла катастрофа, о которой страна помнит до сих пор.

Одна из самых страшных трагедий в истории Армении и Советского союза произошла 7 декабря 1988 года. Спустя 35 лет весь мир вспоминает те жуткие события, унесшие жизни 25 тысяч человек всего за полминуты.

Разбирать завалы тогда помогали спасатели со всего мира. Первые несколько часов после землетрясения расчисткой завалов, эвакуацией пострадавших, тушением пожаров занимались армянские военные. Но туда сразу были направлены поезда и грузовики с техникой и продовольствием из других республик СССР.

Поехали в Армению и добровольцы со всего Союза. Было немало желающих помочь и за рубежом — позже установили, что в разборах завалов, оказании медицинской и гуманитарной помощи в Спитаке и других городах страны принимали участие жители 111 стран мира. Были там волонтеры и специалисты из США, Италии, Великобритании, Франции и многих других стран.

Вещами первой необходимости в Армении в те страшные декабрьские дни стали гробы и хлеб. Первые, с телами погибших, выстраивали прямо вдоль дорог — так много было жертв землетрясения.

Как такое можно забыть? Генерал войск Гражданской обороны СССР Николай Тараканов, который командовал группировкой из десяти полков, разбирающих завалины и спасающих людей в тот день, рассказал KP.RU, что эта трагедия вдребезги разбила сердце каждому, кто увидел ее собственными глазами.

«Их хирург, когда подняли плиту, увидел, что дети лежат там с открытыми глазами. Он умер от разрыва сердца», — рассказал Тараканов.

Хирург-спаситель

Хирург, майор Сабибов, сутки без сна стоял в тапочках, оперируя пострадавших и спасая их жизни. Ему сказали: «Майор, дочку твою привезли». Когда ее вытаскивали из завалов — у нее отказали почки. Он отвечает: «Поставьте ее в очередь». Пока очередь дошла до девочки, она умерла.

Сабибов знал, что в помощи нуждаются все, и все были для него равными — умирающими беспомощными людьми, которым была нужна его помощь.

Бабушка с мертвыми внуками

Среди завалов тогда нашли бабушку — подняли плиту, а она лежит там рядом с мертвыми внуками. По словам Тараканова, чтобы вытащить бабушку, надо было отрезать ей ноги.

Женщина-врач, которая прилетела, не могла этого сделать. Такие операции делал военный австрийский врач.

Пирамиды из гробов и отчаянные крики: истории выживших после смертоносного землетрясения в Армении 1/8 © РИА Новости / Рубен Мангасарян 2/8 © РИА Новости / Рубен Мангасарян 3/8 © РИА Новости / Игорь Михалев 4/8 © РИА Новости / Р. Мангасарян 5/8 © РИА Новости / Игорь Михалев 6/8 © РИА Новости / Александр Макаров 7/8 © РИА Новости / Александр Гращенков 8/8 © РИА Новости / К. Карташян

Спитакская Мадонна

Имя и фотография Эммы Акопян облетело весь мир. 25-летнюю женщину извлекли из-под завалов через неделю после землетрясения. Все это время она с новорожденной дочерью Мариам провела без еды и воды.

Женщина кормила ребенка грудью, прикрывая руками от холода и бетонных плит. А когда малышка стала страдать от жажды, она разрезала себе пальцы и стала поить ее кровью.

Когда девочку извлекли на свет французские спасатели, на ней не было ни царапины. Сама Эмма пострадала куда сильнее, но смогла выжить и оправиться после многочисленных травм.

История Акопян стала символом чудес, которые случаются даже в самые страшные времена.

Умоляла отрезать ноги, чтобы выжить

Красавице Аракси тогда было 27 лет, она работала медсестрой в роддоме и воспитывала дочку Лиану. Когда произошло землетрясение, Аракси была дома вместе с ребенком. Девочка вот-вот должна была пойти на занятия в школу.

Мама и дочь летели вниз вместе, держась друг за друга. Аракси придавило тяжелой плитой, но даже так, понимая безвыходность своей ситуации, она держала себя в руках рядом с дочерью.

Спасатели услышали детский крик и пришли на помощь. Девочка почти не пострадала, а вот Аракси была прикована к земле. Люди были бессильны, у них не было необходимой техники. Тогда Аракси стала просить отрезать ей ноги, но и эту просьбу спасатели выполнить не могли. Ей сделали обезболивающий и снотворный уколы и ушли спасать остальных.

«Когда она очнулась, неистовый, истошный крик раздался над ней. Это рыдала ее мама, увидев разрушенный дом и безысходность положения дочери. Мать села рядом с Аракси, согрела своим теплом часть находящегося над землей тела. Для них двоих наступила самая жуткая и холодная ночь в жизни. Аракси то теряла сознание, то вновь приходила в себя от дикой боли, мать все время была рядом», — рассказывал Тараканов.

Девушке все-таки помогли — рядом оказался кран, который вытащил ее из-под завала. В больнице ей экстренно ампутировали обе ноги, после чего отдали московским врачам. Там девушку постоянно окружали репортеры и один из волонтеров, французский хирург.

После лечения Аракси вместе с дочерью и мамой улетела во Францию. Тараканов видел ее несколько лет назад в Москве, куда она прилетела специально для встречи с ним. У нее родилось еще две дочери и появились протезы на ногах.

Землетрясение произошло в Дагестане

Мощность землетрясения в эпицентре тогда достигла десяти баллов по шкале Рихтера. Стихия разрушила порядка 40% территории Армении. В руинах оказались 342 села, 17 небольших городов и несколько городов крупных — второй по величине в стране город Гюмри (бывший Ленинакан), Спитак, Ванадзор (Кировакан), Степанван.

Природный катаклизм унес жизни больше 25 тысяч человек, еще 140 тысяч жителей Армении он оставил инвалидами. Около полумиллиона человек остались бездомными.

Очевидцы трагедии как один вспоминают о жутком гуле, который предшествовал толчку. Многие признаются: думали, едут танки или летят самолеты. За 30 секунд все вокруг превратилось в руины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живого мужчину достали из-под завалов в Сирии через три месяца после землетрясения.