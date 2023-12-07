Фильм Твердовского «Панические атаки» взял главный приз кинофестиваля «Зимний»

Фильм «Панические атаки» режиссера Ивана Твердовского получил главный приз первого Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Члены жюри подчеркнули, что картина смотрится целостно. А идея успешно была передана режиссером зрителю. Один из экспертов — художник-постановщик Сергей Февралев — сказал, что работа хранит традиции российского авторского кино.

«У российского авторского кино есть своя традиция. Она в 90-х зародилась, в начале 2000-х. И, по сути, тот фильм, который мы сейчас отметим, — это очень уверенная хорошая работа, которая хранит эти традиции российского авторского кино», — сказал член жюри.

Сам же режиссер «Панических атак» поблагодарил жюри фестиваля и тех, кто помог ему реализовать проект.

«Хочу отдельное спасибо сказать Министерству культуры. Два раза! Потому что, когда разрушилась наша компродукция с Норвегией, мы думали с Катериной, что фильм не сможет состояться. Но нам выделили еще одну субсидию, чтобы мы фильм этот сделали», — сказал режиссер картины.

Твердовский поблагодарил всю съемочную группу за проделанную работу, а также всех друзей и близких за поддержку.

Также награды удостоился актер из фильма «Панические атаки». Сергей Двойников выиграл в номинации «Лучшая мужская роль».

Сама картина повествует о судьбе девушке, которая страдает от панических атак и нервными проявлениями. В ее родном городе эти недуги связывают с плохой экологией и древним проклятием. Попадая в другую страну, девушка совершает преступление. Но вот только найти причины произошедшего оказалось очень тяжело.

Российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходил во второй раз в Москве с 1 по 7 декабря. На мероприятие были представлены номинации «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

Фестиваль ставит перед собой задачу вернуть интерес к авторскому кино и подержать молодых кинематографистов.

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