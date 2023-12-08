«Шея немного затекла»: Блинкен оправдался после скандального видео с ним и Байденом

В середине ноября американский лидер публично назвал Си Цзиньпина диктатором, чем вызвал удивление даже у своих подчиненных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил оправдаться за свою реакцию на слова Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, вызвавшую бурную реакцию мирового сообщества.

Инцидент произошел в середине ноября. Тогда американский лидер встретился с китайским лидером на полях саммита АТЭС. После переговоров глава Белого дома провел пресс-конференцию, на которой назвал Си Цзиньпина диктатором. В этот момент журналисты взяли навели камеру на пришедшего в смятение Блинкена. Он выглядел весьма растерянно и покачивал головой. Ролик сразу же завирусился в сети.

Дипломатический позор: как Байден одним словом провалил переговоры с Си Цзиньпином

«Я хочу сказать, что у нас был очень длинный день, очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое бывает», — цитирует Блинкена издание Politico.

Также госсекретарь США признал наличие напряженности в отношениях между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как панды стали главными дипломатами Китая.