Медведчук: кровавые следы убийства Кивы ведут прямо к офису Зеленского

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

Украинский оппозиционный политик считает, что устранение неугодных лиц уже стало «обычным делом» для киевского режима.

Медведчук: кровавые следы убийства Кивы ведут прямо к офису Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Тема:
Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в очередной раз доказало, что режим лидера Украины Владимира Зеленского является террористическим. Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

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По его словам, устранение и покушение на политиков и журналистов для киевского режима — «обычное дело».

«Кровавые следы убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, Ильи Кивы, покушение на Олега Царева, Захара Прилепина и масса других преступлений против жизни и здоровья политических оппонентов ведут прямо к офису Зеленского», — подчеркнул Медведчук в своей статье для сайта «Другая Украина».

Политик назвал Зеленского «украинским диктатором». По его мнению, он »ошалел от безнаказанности и требует все новой крови». Медведчук указал, что подобной террористической власти не место в современном мире.

Тело Ильи Кивы было найдено 6 декабря на улице в Подмосковье. По данным 5-tv.ru, убийца приблизился к Киве со спины и дважды в него выстрелил. Первая пуля пронзила область сердца, а вторая была «контрольной» — в голову. После злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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