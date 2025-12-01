Адвокаты обвиняемого Амирханяна: расследование убийства Ильи Кивы завершено
Экс-депутата Верховной рады Украины застрелили в декабре 2023 года.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расследование убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы завершено, и дело передано в суд. Об этом 5-tv.ru проинформировали Артур Путукян и Владимир Сазбандян — адвокаты обвиняемого в пособничестве этому преступлению бизнесмена Араика Амирханяна.
«Тем не менее сторона защиты считает окончание предварительного расследования преждевременным, так как не все необходимые следственные действия по уголовному делу были произведены, а собранные косвенные доказательства, по мнению защитников, недостаточны для направления дела в суд», — отметил Путукян.
Юристы уточнили, что во время следствия подозреваемый Амирханян давал показания, часть из которых подтвердилась, а другие утверждения требовали более тщательной проверки. Эти и прочие несоответствия следователями, по мнению адвокатов, были упущены.
А Амирханяна, по их словам, правоохранительные органы решили назначить виновным, игнорируя доводы против.
«Практически ни одно заявленное защитниками и обвиняемым ходатайство не было следственным органом удовлетворено, не были также устранены противоречия в показаниях лиц посредством проведения очных ставок между ними. <…> Эффективным такое расследование назвать трудно. Обвиняемый намерен реализовать свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», — оценил Путукян.
Тело Ильи Кивы было найдено 6 декабря 2023 года в загородном клубе «Величъ» в парке Подмосковья. Его убили двумя выстрелами со спины. Одна пуля попала в сердце, вторая в голову.
Вскоре после случившегося появились слухи о том, что экс-депутата Верховной рады Незалежной застрелили при содействии Службы безопасности Украины.
Амирханян был арестован в сентябре 2025 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении Андрея Ермака — экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, возбуждено уголовное дело.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 19 дек
- Спиритизм по-украински: Львовский суд вызвал убитого экс-депутата Рады Илью Киву
- 11 дек
- За ним следили? Депутат Рады раскрыл подробности убийства Кивы
- 11 дек
- Киевский пиар-ход в виде теракта: хронология убийства Ильи Кивы
- 9 дек
- Экс-депутат Рады Царев об убийстве Кивы: «Перечень согласовывается с Зеленским»
- 8 дек
- Медведчук: кровавые следы убийства Кивы ведут прямо к офису Зеленского
- 7 дек
- «Вопрос для правоохранителей»: Песков об убийстве экс-депутата Рады Кивы
- 7 дек
- На теле убитого экс-депутата Рады Кивы обнаружили два пулевых ранения
- 7 дек
- Работал профессиональный киллер? Что известно о гибели экс-депутата Рады Кивы
- 7 дек
- Очевидец назвал самое странное обстоятельство в убийстве Ильи Кивы
- 7 дек
- «Кива — все»: убийство экс-депутата Рады сочли агонией киевского режима
Читайте также
93%
Нашли ошибку?