Адвокаты обвиняемого Амирханяна: расследование убийства Ильи Кивы завершено

Экс-депутата Верховной рады Украины застрелили в декабре 2023 года.

Расследование убийства Ильи Кивы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы

Расследование убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы завершено, и дело передано в суд. Об этом 5-tv.ru проинформировали Артур Путукян и Владимир Сазбандян — адвокаты обвиняемого в пособничестве этому преступлению бизнесмена Араика Амирханяна.

«Тем не менее сторона защиты считает окончание предварительного расследования преждевременным, так как не все необходимые следственные действия по уголовному делу были произведены, а собранные косвенные доказательства, по мнению защитников, недостаточны для направления дела в суд», — отметил Путукян.

Юристы уточнили, что во время следствия подозреваемый Амирханян давал показания, часть из которых подтвердилась, а другие утверждения требовали более тщательной проверки. Эти и прочие несоответствия следователями, по мнению адвокатов, были упущены.

А Амирханяна, по их словам, правоохранительные органы решили назначить виновным, игнорируя доводы против.

«Практически ни одно заявленное защитниками и обвиняемым ходатайство не было следственным органом удовлетворено, не были также устранены противоречия в показаниях лиц посредством проведения очных ставок между ними. <…> Эффективным такое расследование назвать трудно. Обвиняемый намерен реализовать свое право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», — оценил Путукян.

Тело Ильи Кивы было найдено 6 декабря 2023 года в загородном клубе «Величъ» в парке Подмосковья. Его убили двумя выстрелами со спины. Одна пуля попала в сердце, вторая в голову.

Вскоре после случившегося появились слухи о том, что экс-депутата Верховной рады Незалежной застрелили при содействии Службы безопасности Украины.

Амирханян был арестован в сентябре 2025 года. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в отношении Андрея Ермака — экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, возбуждено уголовное дело.

