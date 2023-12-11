За ним следили? Депутат Рады раскрыл подробности убийства Кивы

На Украине подтвердили причастность СБУ к произошедшему.

В Сети появились кадры с якобы места убийства украинского политика Ильи Кивы в подмосковном Одинцово. Ими поделился депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Кто убил Илью Киву?

На видео представлен момент слежки за Кивой, которую осуществлял агент СБУ. Момент убийства тоже попал на камеры.

На самой записи голос за кадром рассказывает про свой «офис» — это лесополоса и небольшая траншея. Видео сопровождается парой снимков. На первом — пистолет и нож, а на втором — лежащее на снегу тело. Лица жертвы не видно, и никаких доказательств, что на фото именно Кива, нет. То, что видео снято на месте преступления — также не доказано.

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источники в СБУ также пишет, что украинские службы долго и тщательно готовились к операции по ликвидации Кивы. Агенты изучали маршруты бывшего нардепа, его распорядок дня и привычки.

Отмечается, что Кива был «приоритетной целью».

Кто такой Илья Кива?

Илья Кива родился в 1977 году в Полтаве. Он окончил педагогический институт и имел специальность психолога. После получил два юридических диплома.

Широкую известность он получил за свою деятельность после майдана 2014 года на Украине. Он выступал за насильственную «украинизацию Донбасса», его речи отличались жестокостью по отношению к русским.

В 2017 году Кива принимал участие в президентских выборах на Украине, но набрал лишь 0,03% голосов. Конкуренцию ему составил действующий глава Незалежной Владимир Зеленский. После он присоединился к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и был избран депутатом Рады.

В январе 2022 года Кива покинул территорию Украины, перебравшись в Испанию, а затем — в Россию. Он поддержал специальную военную операцию, а на Родине был обвинен в государственной измене. Регулярно критиковал украинские власти и называл Зеленского «террористом».

Убийство Ильи Кивы

Бездыханное тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы было обнаружено на снегу в парке в Одинцовском районе 6 декабря. По данным следствия, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия, тот скончался на месте. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до смерти Кива поименно назвал кураторов наркокартеля на Украине.