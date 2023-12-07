На теле убитого экс-депутата Рады Кивы обнаружили два пулевых ранения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Дело об убийстве Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел

На теле убитого экс-депутата Рады Кивы обнаружили два пулевых ранения

Фото: Instagram* / ilya_kiva

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Тема:
Убийство экс-депутата Рады Ильи Кивы

Следователи осмотрели место происшествия, автомобиль бывшего чиновника и назначили перечень экспертиз. Что известно к настоящему времени?

Делом об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы займется первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

К настоящему времени следователи уже провели ряд процедур: осмотрели место убийство и автомобиль бывшего украинского чиновника, а также назначили ряд необходимых экспертиз. На месте случившегося правоохранители обнаружили смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

«Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — говорится в сообщении СК.

Тело политика было найдено накануне, 6 декабря, на снегу на территории одного из парков в Одинцовском районе. Предварительно установлено, что неизвестный произвел в него выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений Кива скончался на месте.

Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины признало свою причастность к убийству политика. Ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники, также сообщали о причастности СБУ к его убийству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о гибели экс-депутата Рады Кивы.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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