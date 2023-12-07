«Вопрос для правоохранителей»: Песков об убийстве экс-депутата Рады Кивы

Песков прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы
Фото: Ирина Яковлева / Станислав Красильников / ТАСС
Делом тем временем занимается первое управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета.
Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы — вопрос для правоохранителей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием, любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», — сказал представитель Кремля, комментируя случившееся.
Тело политика было найдено накануне, 6 декабря, на снегу на территории одного из парков в Одинцовском районе. Предварительно установлено, что неизвестный произвел в него выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений Кива скончался на месте.
Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины признало свою причастность к убийству политика. Ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники, также сообщали о причастности СБУ к его убийству.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на теле убитого экс-депутата Рады Кивы обнаружили два пулевых ранения.
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