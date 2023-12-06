Украина взяла на себя ответственность за смерть Кивы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 14 0

Тело бывшего депутата Верховной рады было обнаружено на снегу на территории парка в Подмосковье.

Украина взяла на себя ответственность за смерть Кивы

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за смерть экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала признал причастность ГУР к убийству политика, передает РИА Новости.

Также еще ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали о причастности СБУ к смерти Кивы.

Тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы было обнаружено на снегу на территории парка в Одинцовском районе Подмосковья. На голове Кивы имеется повреждение. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Известно, что в России Кива находится с прошлого года. В январе 2022-го он покинул Украину и переехал в Испанию, но надолго там не задержался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР подорвали автомобиль, в котором мог находиться депутат Попов.

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