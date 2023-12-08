Вот это совпадение: пассажира самолета спас главный неонатолог Минздрава

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Пассажира рейса в Красноярск спас главный неонатолог Минздрава

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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А уже по прилету мужчину передали врачам «на земле».

Петербургские врачи спасли пассажира самолета, который направлялся в Красноярск. Когда борт вылетел из Пулково, мужчине стало плохо и он начал терять сознание.

Но, по счастливой случайности, тем же рейсом летели представители Педиатрического университета во главе с ректором и главным неонатологом Минздрава России Дмитрием Ивановым. Также на борту была аптечка со всем небходимым и кислород.

Специалистам удалось стабилизировать состояние пассажира. А уже по прилету мужчину передали врачам «на земле».

Ранее 5-tv.ru писал, что во время рейса Москва — Сочи бортпроводники «Аэрофлота» спасли жизнь двухнедельному младенцу. Малышу внезапно стало плохо во время захода на посадку. 

На борту лайнера не нашлось медиков, поэтому первую помощь пришлось оказывать экипажу воздушного судна. Бортпроводники провели сердечно-легочную реанимацию, в результате которой у младенца восстановилось дыхание.

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