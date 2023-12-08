Врачи уронили с каталки 95-летнюю блокадницу в Петербурге

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Что в итоге произошло с пожилой женщиной?

Фото, видео: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге выясняют обстоятельства шокирующей истории. Медики скорой случайно уронили пожилую пациентку, когда везли ее в больницу с подозрением на инфаркт.

В итоге к сердечному приступу у 95-летней блокадницы добавились черепно-мозговая травма и сломанное ребро. Почему никто из врачей даже не подумал взять на себя ответственность за случившееся, выяснила корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Ранее 5-tv.ru писал, что хирурги города Окленда в Новой Зеландии забыли в животе у пациентки медицинский инструмент, с которым она в итоге прожила 18 месяцев. 

По данным СМИ, женщина не подозревала, что носит в животе ранорасширитель, однако все это время мучилась болями в этой области. Их причину выявили только при проведении компьютерной томографии.

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