«Вообще не в тему»: Зверев оказался недоволен главным цветом 2024 года

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

Сергей Зверев: персиковый цвет 2024 года полнит женщин

«Вообще не в тему»: Зверев оказался недоволен главным цветом 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Институт Цвета сделал свой выбор в четверг. Но какую опасность он таит?

Российский шоумен Сергей Зверев прокомментировал недавние главные события в мире моды, сообщает агентство РИА Новости. Известный парикмахер заявил, что не согласен с выбором оттенка 2024 года, выбранного Институтом Pantone. Организация прогнозирует глобальные цветовые тренды и в этот раз предпочла персиковый.

Pantone выбрал оттенок 13-1023 Peach Fuzz, символизирующий обогащение разума, тела и сердца. Однако бархатистый и нежный персик разочаровал артиста. По его словам, цвет не каждому подходит. Сергей Зверев предложил напомнить Институту, что приближается год зеленого дракона, и оттенок персикового «вообще не в тему».

«Это очень опасный цвет. Он идет очень маленькому проценту женщин», — отметил шоумен.

Кроме того, стилист предположил, что трендовым мог бы стать редкий зеленый — изумрудный. Благородный оттенок с переходом в красное и желтое золото.

Сергей объяснил, что цвет очень индивидуален и важен для каждого человека. Необходимо знать, что тебе подходит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции делал Сергей Зверев.

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