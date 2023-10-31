«Стал гораздо хуже»: какие пластические операции делал Сергей Зверев

И почему не все из вмешательств позитивно повлияли на внешность 60-летней звезды?

Стилист Сергей Зверев неоднократно пользовался услугами пластических хирургов, хотя некоторые манипуляции не очень хорошо сказались на его внешности. Об этом изданию «Страсти» рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова, сравнив фотографии звезды в молодости и сейчас.

По мнению специалиста, внешность Сергея Зверева схожа по типажу с образом Брэда Питта, так как черты знаменитостей нельзя назвать маскулинными — в них, скорее, больше феминности. При этом российский артист, вероятно, прибегал к блефаропластике еще в молодости, и сейчас, как считает Байрамукова, в силу возрастных изменений данная процедура ему также не помешает.

При этом пластический хирург уверена, что стилист скорректировал форму своего носа, что в принципе было лишним. Ведь изначально она была безупречна, подчеркивает специалист.

«На более свежих фотографиях мы видим, что нос стал гораздо хуже, кончик носа более приподнятый, присутствует седловидная деформация спинки носа, характерная для оперированных носов. Поэтому можно с большой долей вероятности предположить, что артист прибегал к ринопластике», — говорит эксперт.

Кроме того, имела место пластика верхней губы, а именно аугментация перманентными препаратами — например, биополимерным гелем. При этом Байрамукова не исключает, что у звезды после этого возникли осложнения, что можно разглядеть на более поздних фотографиях: на кадрах явно просматриваются асимметрия и неравномерные края губ.

«Плюс с возрастом обычно расстояние между носом и красной каймой верхней губы удлиняется, а в данном случае мы видим, что оно сократилось — это говорит о том, что скорее всего был сделан булхорн. Уголки губ развернуты вверх — это говорит либо о хирургическом вмешательстве (полной или частичной резекции мышц, опускающих уголки рта), либо о том, что Сергей Зверев прибегает к помощи ботулотоксина, инъекции которого исключают деятельность этих мышц», — подчеркивает врач.

Что касается лица, по словам пластического хирурга, Сергей Зверев, вероятнее всего, делал подтяжку, а конкретно — фейслифтинг и платизмопластику. При этом Байрамукова уверена, что артист все делает правильно и выглядит в свои 60 лет очень привлекательно.

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