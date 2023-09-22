Бегемотиха Фрида поселилась в крымском зоопарке — милое видео

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В зоопарке Крыма поселилась бегемотиха Фрида из Сочи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Фриду окружат заботой и лаской.

В Крымском зоопарке появилась первая бегемотиха! Фрида, так зовут животное, приехала на полуостров из Сочи. В Бахчисарайском парке бегемотиха поселилась в просторном вольере - его площадь 400 квадратных метров.

Там есть теплый пол и два бассейна. В теплой воде Фрида может свободно плавать и нырять. По вкусу африканскому животному пришлись и крымские фрукты. В день она съедает до 75 килограммов арбузов и дынь.

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