«Без меня — меня женили!» — возлюбленный Распутиной прокомментировал слухи об их свадьбе

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 14 0

Гражданский муж Маши Распутиной опроверг заключение брака с певицей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya;© РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица вот уже 25 лет делит общий быт с бизнесменом Виктором Захаровым. Неужели пара спустя столько времени узаконила свои отношения?

Новость о том, что Маша Распутина готовится к свадьбе с гражданским мужем Виктором Захаровым, с которым живет 25 лет, поставила на уши весь отечественный шоу-бизнес. Планировалось, что торжество супруги сыграют в самое ближайшее время и даже якобы арендовали для этого шикарный ресторан в центре Москвы.

Радость, впрочем, была явно преждевременной. В беседе с 5-tv.ru предприниматель и продюсер факт грядущего бракосочетания неожиданно опроверг. По словам Виктора Захарова, ни о какой свадьбе ни он, ни Распутина официально не объявляли. Семья продолжает существовать в том формате, в котором «действует» вот уже четверть века.

«Знаете, как говорят? Без меня — меня женили! Запустили тему в желтой прессе, а вы подхватываете. Конечно, это неправда», — развенчал все слухи он.

О том, что муж Распутиной все еще официально не разведен с женой Еленой, стало известно два года назад в эфире федерального канала. Когда ситуация оказалась достоянием общественности, Захаров подал на развод. Уже тогда Распутина заявила, что даже официальный статус холостяка вряд ли что-то изменит в ее желании сменить статус.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Мария Распутина отказалась от пластики груди.

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