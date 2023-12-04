Завидует чужому успеху? Солист «Рондо» Иванов обрушился на SHAMAN за пикантное видео

Музыкант очень резко отреагировал на распространившиеся в сети кадры с молодым артистом из душа. Потом и вовсе заявил, что о нем якобы даже ничего и не слышал.

Солист группы «Рондо» Александр Иванов набросился с критикой на исполнителя SHAMAN за обнаженное видео в ванной.

В конце октября в Сети распространилось видео, на котором Ярослав Дронов стоит с голым торсом в душе и эмоционально поет песню Фредди Меркьюри «The Show must go on» (в переводе с английского языка «Шоу должно продолжаться» — Прим.ред.). Стоит отметить, что никаких интимных частей тела артист не демонстрировал. К тому же, фанаты остались довольны. Однако Иванов расценил этот ролик как нечто интимное и компрометирующее артиста.

«SHAMAN нужно обратиться к каким-то очень важным драматическим деятелям, чтобы вглубь смотрел смысл песни», — порекомендовал Иванов коллеге в интервью изданию POPCAKE на XI церемонии вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио».

А после осуждения и вовсе признался, что якобы не знает, кто такой SHAMAN. Хотя за последние годы артист приобрел невероятную популярность, исполнив такие патриотические песни, как «Встанем», «Я русский», «Мой бой». Но Иванов «глубинного смысла» в них не увидел… Может, это просто зависть? Ведь недавно по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) SHAMAN был назван лучшим певцом 2023 года. И в этом нет ничего удивительного — его творчество уже давно находит отклик в сердцах миллионов соотечественников.

К слову, не только у Иванова SHAMAN вызывает такие бурные эмоции. Некоторые пытаются детально рассмотреть артиста, чтобы заприметить какой-либо в нем недостаток и попытаться потом задеть. И вот на последнем концерте в Петербурге исполнителя «распилили» циркулярной пилой. Это был фокус знаменитых братьев Сафроновых. Номер произвел небывалый фурор, после которого под громкие овации и аплодисменты несгибаемый SHAMAN во всей своей красе появился уже в зрительном зале — целый и невредимый, продолжив номер исполнением уже нетленного хита «Я русский!» А как все это было — смотрите в нашем материале.