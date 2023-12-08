В Хакасии двое туристов погибли в тайге из-за бурана

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Сугробы были больше метра, проехать и пройти по ним просто невозможно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotoatelier Berlin; 5-tv.ru

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Среди погибших в тайге в Хакасии был сын экс-министра спорта республики, известного тренера Валерия Денщикова Василий. Предварительно, он был гидом группы туристов на снегоходах, которая попала в буран и сбилась с маршрута.

Сугробы были больше метра, проехать и пройти по ним просто невозможно. Люди остались ночевать в тайге, но сумели позвонить по спутниковому телефону и попросить о помощи.

На место поспешили спасатели, однако добраться до точки получилось не сразу. На вездеходе путь занимал несколько часов, а вертолет не мог подняться из-за метели.

Еще один участник группы умер от сердечного приступа. Более 20 человек смогли спасти, возбуждено уголовное деле по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, один мужчина умер от сердечного приступа, второй — от переохлаждения.

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