«Часто танцевали»: Лисовец поделился теплыми воспоминаниями о Фриске

Стилист и певица дружили много лет.

Владислав Лисовец много лет дружил с Жанной Фриске. Они часто проводили время вместе. Недавно на стилиста нахлынули воспоминания о веселых вечерах с певицей. В своем Telegram-канале он рассказал про ее любимый коктейль.

Оказалось, что исполнительница хита «А на море белый песок» очень сильно любила «Личи Мартини».

«Мы часто выпивали и танцевали под парами этого напитка», — написал Лисовец.

Также известно, что Жанна Фриске любила пить белое сухое вино за кулисами после концерта. Еще в ее гастрольный рацион входили фрукты. Но важно отметить, что регулярное употребление алкогольных напитков наносит колоссальный вред здоровью.

Певица умерла на 41-м году жизни в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Шепелев справлялся со смертью Фриске. Оказалось, что он искал спасение в алкоголе. Однако вскоре понял — это не выход и обратился к психологу.