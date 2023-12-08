Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Голосование запланировано на март следующего года и пройдет в течение трех дней.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
Президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом он сказал участнику спецоперации, герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге во время награждения в Кремле.
Российский лидер сегодня наградил участников СВО медалями «Золотая звезда». После официальной части один из бойцов задал вопрос президенту об участии в выборах, на него Путин ответил положительно.
Напомним, полномочия действующего главы государства истекают 7 мая 2024 года. Выборы же, по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат голосования давно пришелся по душе россиянам и уже становится традиционным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.
- 8 дек
- ЦИК объявил о трехдневных выборах президента России в 2024 году
- 8 дек
- Памфилова назвала традицией для России многодневное голосование
- 7 дек
- Народ сплотился: что показывают соцопросы о выборах президента России в 2024-м
- 7 дек
- Важная дата: когда и как пройдут следующие выборы президента России
- 7 дек
- Почти 80% россиян заявили, что планируют голосовать на выборах президента
- 7 дек
- В России утвердили дату выборов президента в 2024 году
- 7 дек
- До прямой линии с Путиным — неделя: задать вопрос можно несколькими способами
- 6 дек
- Совфед определил предварительную дату выборов президента России
- 21 нояб
- Памфилова заявила о планах «подонков» и «осевших ждунов» сорвать выборы
- 6 нояб
- Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году
Читайте также
85%
-0.21 99.81
-0.33
Нашли ошибку?