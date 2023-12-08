Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 433 0

Голосование запланировано на март следующего года и пройдет в течение трех дней.

Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Выборы президента России — 2024

Президент России Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом он сказал участнику спецоперации, герою Донецкой народной республики (ДНР) Артему Жоге во время награждения в Кремле.

Российский лидер сегодня наградил участников СВО медалями «Золотая звезда». После официальной части один из бойцов задал вопрос президенту об участии в выборах, на него Путин ответил положительно.

Напомним, полномочия действующего главы государства истекают 7 мая 2024 года. Выборы же, по решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пройдут в три дня — 15, 16 и 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат голосования давно пришелся по душе россиянам и уже становится традиционным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 80% россиян планируют голосовать на выборах президента.

Тема:
Выборы президента России — 2024
8 дек
ЦИК объявил о трехдневных выборах президента России в 2024 году
8 дек
Памфилова назвала традицией для России многодневное голосование
7 дек
Народ сплотился: что показывают соцопросы о выборах президента России в 2024-м
7 дек
Важная дата: когда и как пройдут следующие выборы президента России
7 дек
Почти 80% россиян заявили, что планируют голосовать на выборах президента
7 дек
В России утвердили дату выборов президента в 2024 году
7 дек
До прямой линии с Путиным — неделя: задать вопрос можно несколькими способами
6 дек
Совфед определил предварительную дату выборов президента России
21 нояб
Памфилова заявила о планах «подонков» и «осевших ждунов» сорвать выборы
6 нояб
Песков рассказал о мыслях Путина по участию в выборах президента в 2024 году
-13° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.57
-0.21 99.81
-0.33
Живи, сохраняя покой: китайский гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря

Последние новости

14:36
Еще одна «мармеладная»: дочь Милы Йовович записала видео под песню Кати Лель
14:24
Алисе Фрейндлих — 89: как театр лишил ее любви и почему она молится на сцене
14:12
«Мое абсолютное все»: Селена Гомес раскрыла имя нового возлюбленного
14:08
Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
14:00
Все в закрытом формате: кто и как хоронил актрису Татьяну Владимирову
13:40
Путин о защитниках Родины: «Наш долг — знать и чтить героев»

Сейчас читают

Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
Игла с наркотиком — на сидение: в Москве нашли владельца «смертельного» укола для ребенка
Болезни, смерти и скандалы: что стало с известными участниками «Битвы экстрасенсов»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам