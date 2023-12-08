Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова объявила о беременности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Актриса вышла замуж совсем недавно. Судя по ее округлившему животу, прибавление в семействе ожидается уже в скором времени.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова объявила о беременности

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Актриса из сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова сообщила о своей беременности. Она опубликовала трогательное видео в своем личном блоге, в котором рассказала о радостном событии.

«Пока я играла в кино, он играл на пианино и пел в караоке. Потом мы встретились, сыграли свадьбу и скоро будем играть втроем», — написала актриса.

В видео актриса показала историю любви со своим мужем Вячеславом Гучевым. Также на кадрах отчетливо виден довольно сильно округлившийся живот звезды.

Мимо такого радостного события не смогли пройти фанаты актрисы. Они оставили теплые комментарии под видео.

«Какая радость! Поздравляем, суперновость! Легких родов и здоровья бейбику»;

«Ура-ура-ура! Я уже ждала, ну, когда же? Вот оно чудо! Поздравляю от души! Пусть беременность протекает в кайф, а роды по графику и легко»;

«Маша это прекрасно. Поздравляю вас», — написали поклонники актрисы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что избранницу Тимати заподозрили в беременности.

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