Гендиректор Пятого канала о ТЭФИ за «Алые паруса»: «Самое большое событие в РФ»

Юрий Шалимов поблагодарил коллег и всех причастных к созданию праздника выпускников — это общая победа!

Генеральный директор Пятого канала Юрий Шалимов обратился ко всем, кто принимал участие в создании праздника выпускников «Алые паруса» в 2023 году, принимая заслуженную награду — премию ТЭФИ за трансляцию уникального события. Как отметил Шалимов, ежегодно его сотрудники и коллеги с других федеральных каналов проделывают грандиозную работу, чтобы зрители во всем мире могли оценить красоту и размах красочного шоу на Неве. И бронзовая статуэтка «Орфей» своим внушительным весом напоминает о вложенных силах.

«Действительно тяжелая! Тяжелая, и непросто делается этот праздник. Это, наверное, самое большое событие в России с точки зрения числа зрителей и в мире — это признано победой на мировых конкурсах. Это одно из самых больших и красивых событий на планете!» — сказал глава Пятого канала.

Выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга. На торжественном вручении премии Шалимов подчеркнул, что праздника в том виде, которым сегодня наслаждаются его главные герои и телезрители, не было бы без участия главных партнеров.

«На Пятом канале нет абсолютно не причастных к этой работе людей. Нам помогают коллеги с других каналов, федеральных каналов. Спасибо большое за трансляцию последние три года нашего праздника. Коллеги с телеканала РЕН ТВ подставляют нам свое крепкое плечо», — заключил Шалимов.

5-tv.ru

Известный на весь мир выпускной «Алые паруса» получил заветную статуэтку за победу в номинации «Трансляция культурного события». Много лет Пятый ведет прямую трансляцию самого романтичного праздника, который стал визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Из года в год праздник поражает своим масштабом и красотой.

В июне «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей — почти 33 миллиона. В телевизионном эфире в России и странах СНГ выпускной посмотрело 22 434 070 человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в интернете впервые превысило десять миллионов. Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». В ночь с 24 на 25 июня 13,8% телезрителей России следили за проходом парусника под залпы салютов в прямом эфире канала.

«Алые паруса» были неоднократно отмечены экспертами отрасли наградами различных уровней. В этом году легендарный выпускной признан главным достижением России за последние 20 лет. Праздник стал безусловным лидером голосования на сайте проекта «Достижения.рф»! Проект «Алые паруса — 2023» также стал победителем престижной премии в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа «МедиаБренд» в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital-среде».

Еще один проект Пятого канала — «День ангела» — одержал победу в номинации «Программа социальной направленности». Главные герои проекта — дети, которые остались без попечения родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на выставке «Россия» на ВДНХ работает стенд «Алые паруса» — гости могут почувствовать себя настоящими участниками шоу.