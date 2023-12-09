Правящую династию ОАЭ признали богатейшей семьей мира в 2023 году

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16 0

Правящая династия Абу-Даби возглавила рейтинг богатейших семей Bloomberg

Правящую династию ОАЭ признали богатейшей семьей мира в 2023 году

Фото: REUTERS / UAE PRESIDENTIAL COURT

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Второе место в денежном рейтинге досталось семье владельцев сети магазинов Walmart.

Правящая династия Абу-Даби Аль Нахайян, признана самой богатой семьей мира в 2023 году по версии информационного агентства Bloomberg, ее состояние оценивается в 305 миллиардов долларов. Представителем этого семейства является президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Его родственники обогнали легендарных бизнесменов Уолтонов — владельцев сети магазинов Walmart — на 45 миллиардов.

Эксперты агентства заявили, что Уолтоны владеют на данный момент 259,7 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась семья Эрмес, основавшая модный дом Hermes, и владеющая им по сей день. Их капитал — 150,9 миллиарда долларов. Четвертую позицию рейтинга (141,9 миллиарда) аналитики отдали семье Марс, создавшей знаменитые одноименные шоколадные батончики и компанию-производителя продуктов длительного хранения. Королевская семья Катара Аль Тани заняла пятую строчку в списке — 133 миллиарда.

Всего в рейтинге агентства 25 позиций. В него вошли, в том числе, правящая династия Саудовской Аравии Аль Сауд, акционеры медиакомпании Thomson Reuters Томсоны, семья Квандт, владеющая половиной акций BMW, а также Прицкеры с их отелями Hyatt, Мюлье, создавшие сеть супермаркетов Auchan, известную как французский Walmart, и кондитеры-шоколатье Ферреро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ТОП-100 богатейших людей мира попали 25 россиян.

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