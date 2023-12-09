«Все сложно»: актриса Наталья Земцова намекнула на перемены в личной жизни

После развода с музыкантом группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским знаменитость подозревали в отношениях с Гелой Месхи.

Актриса Наталья Земцова уклончиво ответила корреспонденту 5-tv.ru на вопрос о личной жизни на премьере мультфильма «Кентервильское привидение». Мероприятие артистка посетила вместе с сыном Иваном. Рассказывать об отношениях отказалась, хотя и намекнула, что сердце ее несвободно. И пообещала подумать над более конкретным ответом к следующей встрече с журналистом.

«Хороший вопрос. Оставлю его до следующего интервью, я подумаю. Это все сложно, как статус во «ВКонтакте», — сказала Земцова.

На съемках сериала «Пропавшие без вести» актриса встретила своего первого мужа Виктора Рыбинцева — директора киногруппы. Знакомство едва не обернулось крупной ссорой, но вскоре двое наладили общение, а потом и влюбились. Предложение руки и сердца Земцова получила во время романтического отдыха на Гоа. Брак вышел недолгий, но долго горевать не пришлось. Через некоторое время звезда встретила своего следующего мужа.

В 2014 году у Земцовой родился сын Ваня. Поначалу она скрывала имя отца мальчика, но пресса свое дело знает. Оказалось, что актриса встречается с участником группы Uma2rmaH Сергеем Кристовским. Музыкант старше актрисы на 16 лет, на момент начала романа он был женат, воспитывал четверых детей. Отношения были сложными, Сергей и Наталья то расставались, то снова сходились, пока не появился ребенок. Кристовский развелся и в 2016-м взял в жены Земцову, свадьбу сыграли в Испании.

Семья поселилась в загородном доме, обставляла который актриса самостоятельно. С детьми супруга она поладила, казалось, больше нет препятствий для счастья. Неожиданно для поклонников в 2022-м прозвучало известие о расставании звездной пары. В одном из интервью Земцова призналась, что жить с человеком, не разделяющим ее интересы, было трудно.

Через несколько месяцев актрису стали замечать в компании бывшего мужа Екатерины Климовой Гелы Месхи. Роман артистка не подтвердила, заявив об исключительно приятельских и профессиональных отношениях. Минувшим летом она сообщила, что снова влюблена, хотя и боится новых чувств. Имени не раскрыла.

Ранее, писал 5-tv.ru, Наталья Земцова заявила, что безусловно верит в потусторонние силы.