Истерзанное тело, вода в крови: жуткие подробности трагической смерти дочери Аррегина

Неужели не было шансов спастись? Был ли кто-то рядом с несчастной?

Дочь мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина Мария Фернанда погибла во время пляжного отдыха на Плайя-Мелаке. Купавшаяся в море вместе с дочерью женщина не заметила, как к ним подплыла акула. Оплошность стоила Фернанде ценных минут на спасение.

Как сообщается в материале издания The Independent, акула выбрала в качестве своей цели ребенка Марии примерно в 20 метрах от берега. Героическая мать успела посадить дитя в надувную лотку и пустить в направлении береговой линии. Операцию по спасению малышки и смерть матери наблюдали испуганные посетители пляжа: к счастью, девочка не пострадала.

Манипуляции с дочерью стоили самой Фернанде жизни: акула вцепилась героической матери в ногу и утащила ее под воду. Когда Марию вытащили из воды, спасать было уже некого: женщина была мертва. Предварительно, причиной смерти Марии стала потеря крови.

Момент предполагаемого «спасения» один из шокированных свидетелей снял на видео. На кадрах, которые мы не можем публиковать по этическим соображениям, видно, что хищница зверски растерзала молодую мать. Рядом стоящие люди кричат: «У нее нет ноги!».

Сразу после трагического инцидента несколько пляжей в стране закрыли. О погибшей известно не так уж и много: по злому стечению обстоятельств, Мария Фернанда училась на морского биолога в университете Гвадалахары и активно защищала интересы морских животных.

«Она была активисткой в защите морских животных, отдала свою жизнь за море», — рассказали журналистам безутешные родственники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рыбака отправили к психиатру после убийства акулы.