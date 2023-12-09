«Под домашний арест»: муж замгендиректора брянской школы бьет тревогу из-за задержания жены

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 61 0

Муж замгендиректора брянской школы Католиков подтвердил ее задержание

Фото, видео: Михеева Надежда / ТАСС; 5-tv.ru

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Следственные органы вменяют сотруднице учебного учреждения преступную халатность, повлекшую за собой гибель детей.

Муж задержанной в Брянске замгендиректора школы, в которой случилась стрельба, официально подтвердил допрос жены. В беседе с 5-tv.ru Геннадий Католиков сообщил: изначально его супруга прибыла на допрос по делу исключительно как свидетель, однако уже спустя время женщину предупредили — ей нужно готовиться к избранию меры пресечения. В свою очередь, Католиков настаивает: его супруга непричастна к случившейся трагедии, поскольку не отвечает ни за работу ЧОП, ни за контроль учащихся.

«Вчера вечером привез жену на допрос. То, что ее задержали — это правда. У вас такая-то статья, вы обвиняетесь, ей сказали. В воскресенье будет суд: либо под домашний арест, либо другая мера ограничения будет. Моя жена отвечала за хозяйственную деятельность школы: уборка школы, ремонты. Охраной занимался ЧОП. Мя жена не руководит охранниками, она смотрит только, чтобы они приходили на работу. Изначально были организованы две линии защиты: одна перед входом в гимназию. Пройти чужой никто не мог. Сколько раз я сам не мог в школу зайти, постороннему никому вход не был доступен», — рассказал он.

Сейчас мужчина всей душой надеется, что его жену разбирательства обойдут стороной. Одной из причин случившейся в школе трагедии Католиков назвал недосмотр родителей.

«Девочка начиталась там в соцсетях, ее обижали все: и отец обижал, одну дочь любил, другую не любил. Но сейчас находят крайних, которые вообще ни сном, ни духом о происходящем в их семье. Моя жена ее вообще не видела. Там за сутки 1600 школьников проходит», — оправдался он.

Ранее 5-tv.ru писал, могла ли сестра-близнец знать о готовящейся пальбе в школе Брянска.

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