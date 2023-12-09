Познал жизнь: чиновник в ФРГ пять лет ничего не делал и получил зарплату €350 тысяч

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 53 0

Чиновник в Германии пять лет ничего не делал и получил зарплату 350 тысяч евро

Познал жизнь: чиновник в ФРГ пять лет ничего не делал и получил зарплату €350 тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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Немецкий госслужащий получил огромные деньги за свою «работу». Как такое вообще случилось?

В Германии чиновник «познал дзен» и за пять лет абсолютно ничего не сделал для общины Бетцдорф-Гебхардсхайн на западе страны, в которой «работал». Но зато за эти годы он получил 350 тысяч евро. Об этом сообщило издание Bild.

Сотрудник администрации должен был работать из дома и получать задания от властей. Он был ответственным за строительство и планирование. Но за все пять лет к его услугам так и не обратились. Однако ему платили оклад 70 тысяч евро в год.

Сейчас органы надзора проводят расследование. До нынешнего чиновника эту должность занимал местный бургомистр. По одной из версий эти обязанности могли стать «подарком» для госслужащего.

Если эта теория окажется верна, что весь ущерб будет возмещать бургомистр. А вот чиновнику ничего не сделают. Ведь все пять лет он выполнял свои обязанности и не важно, что от него ничего не требовалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что министра транспорта Хакасии арестовали на два месяца за получение взятки.

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