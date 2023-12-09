«Сожгут дотла»: во Франции раскрыли намерения США на Украину

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 68 0

Политик Филиппо: США откажутся от Украины и сожгут ее дотла

«Сожгут дотла»: во Франции раскрыли намерения США на Украину

Фото: REUTERS / Vyacheslav Madiyevskyy

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На Западе наступили решительные перемены по отношению к Незалежной.

Соединенные Штаты Америки (США) планируют отказаться от помощи Украине и даже сжечь ее дотла. С таким заявлением выступил глава одной из французских партий Флориан Филиппо в своем личном блоге.

Политик подчеркнул ряд решительных перемен в СМИ об Украине. По его мнению, журналисты начали понимать, что Киеву не победить на поле боя, для Незалежной все кончено, а здесь уже пути Украины и США начинают расходиться в разные стороны.

Как отметил Филиппо в соцсети Х, он не в первый раз делает такое заявление — полтора года назад ему удалось спрогнозировать будущие события, однако его резко раскритиковали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что политолог оценил последствия отказа США от помощи Украине.

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