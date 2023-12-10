Более 3500 километров: «Ростех» раскрыл причину рекордной дальности истребителя Су-35С

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 65 0

Ростех: истребитель Су-35С получил дальность за счет топливных баков в фюзеляже

Более 3500 километров: «Ростех» раскрыл причину рекордной дальности истребителя Су-35С

Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК" / ТАСС

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Эта модель соответствует истребителям пятого поколения почти по всем характеристикам.

Суперманевренный истребитель 4++ поколения Су-35С получил рекордную дальность благодаря специальному размещению внутри топливных баков. Этой информацией поделился «Ростех».

«Рекордного показателя дальности — более 3500 километров — удалось достичь благодаря размещению топливных емкостей в фюзеляже и консолях крыла самолета», — отчитались в ведомстве.

Пресс-служба компании также подтвердила, что удалось решить важную проблему — под влиянием перегрузок перемещался керосин. Теперь удается этой сложности избежать — специалисты начали использование губкообразного пенополиуретана.

Эта модель соответствует истребителям пятого поколения практически по всем имеющимся характеристикам. Су-35С способен развивать сверхзвуковую скорость без перехода на форсажный режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ ударила по местам производства боеприпасов для ВСУ.

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Более 3500 километров: «Ростех» раскрыл причину рекордной дальности истребителя Су-35С

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