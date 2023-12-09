Армия РФ ударила по местам производства боеприпасов для ВСУ
Армия РФ нанесла удар по месту производства боеприпасов для ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Также силами ВС РФ поражена военная инфраструктура в Николаевской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО нанесли удары по местам производства боеприпасов для ВСУ. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщило министерство обороны РФ.
Для ударов применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, а именно реактивные системы залпового огня «Град», «Ольха» и оперативно-тактические ракеты «Гром». Все объекты были поражены.
Кроме того, минобороны РФ сообщает об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении, где задействована Южная группировка войск, артиллерия и авиация ВС РФ.
«Нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка. Противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две боевые машины пехоты, два автомобиля, 152-миллиметровая гаубица „Мста-Б“ и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — передает ведомство.
Также поражена военная инфраструктура в Николаевской области и сбиты два украинских беспилотника в ДНР.
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