Настоящие герои не носят плащи: почему Стэйтем отказывается от фильмов по комиксам

Звезда боевиков признался, что равняется на другие роли.

Звезда боевиков и фильмов про погони Джейсон Стэйтем за свою длительную карьеру в кинематографе неоднократно получал предложения сняться в супергеройском кино. Однако за все годы, что менеджер британца ведет переговоры, актер ни разу не согласился на столь необычный для себя эксперимент: на то была забавная причина.

Едва ли не самый популярный актер Голливуда в беседе с Variety неожиданно сознался: определяющим фактором в принятии решений об участии в таких проектах становится внешний вид персонажа. По словам Стэйтема, он достаточно сильно ценит свою репутацию, чтобы хоть раз примерять на себя супергеройские колготки и плащ. Кроме того, как оказалось, брутальная звезда «Транспортера» вообще не представляет себя в столь забавном виде.

«У меня нет большого интереса к нарядам с плащом и колготками. Мне нравятся фильмы старой школы 80-х. Меня вдохновляли такие люди, как Сталлоне и Арнольд. А еще раньше — Стив Маккуин, Пол Ньюман и Иствуд. Я просто не могу представить, как кто-то из этих парней надевает плащ, маску и ходит по проводам», — сказал Стэйтем, смеясь.

При этом звезда боевиков подчеркнул: он не относится к съемкам «супергероики» предвзято, просто к такому жанру фильмов у него просто «не лежит душа». Стэйтем предпочитает «более приземленный экшн».

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