Песков объяснил, зачем борт Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали Су-35

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Песков: истребители Су-35 сопроводили борт Путина для демонстрации техники РФ

Песков объяснил, зачем борт Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали Су-35

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга

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Ранее в Кремле назвали данную меру необходимой — «регион неспокойный». Но, оказывается, были и другие причины.

Истребители Су-35С сопровождали борт президента РФ Владимира Путина во время его поездки на Ближний Восток для демонстрации российской техники. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — прокомментировал он в интервью для передачи одного из федеральных каналов.

Четыре истребителя Су-35С сопроводили «борт номер один» во время перелета в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. Как ранее отмечали в Кремле, мера была вынужденная — «регион неспокойный». Однако подчеркивалось, что ОАЭ и Саудовская Армия отличаются стабильностью и безопасностью.

Дмитрий Песков добавлял, что для осуществления пролета истребителей Москва получала специальные разрешении от стран, в чьем воздушном пространстве пролетал борт Путина. Пресс-секретарь президента поблагодарил эти государства за содействие.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Саудовской Аравии не поехал в Британию ради встречи с Путиным.

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