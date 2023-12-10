Марат Башаров сделал предложение своей девушке

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 95 0

Актер Марат Башаров сделал предложение руки и сердца Асе Борисовой

Марат Башаров сделал предложение своей девушке

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Пара встречалась два года.

Актер Марат Башаров сделал предложение своей избраннице Асе Борисовой, которая также является актрисой. Артист преподнес ей кольцо из белого золота с шестью крупными бриллиантами, которое, предположительно, стоит порядка миллиона рублей. Сюжет о звездной помолвке показали в эфире федерального телеканала.

Возлюбленная Марата заявила, что день свадьбы пока не назначили, но, скорее всего, торжество состоится летом в узком кругу.

«Я не хочу большого торжества. Марат уже был женат, и я уже была замужем, мы уже в свое белое платье и черный костюм поиграли», — поделилась Ася.

Пара познакомилась два года назад во время рыбалки. В сентябре 2023-го артист признался, что готовится сделать предложение своей девушке. Он уверен, что «на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки».

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров вышел в свет с новой избранницей.

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