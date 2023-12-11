Доверительные отношения: как саудовский принц прокомментировал визит Путина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Принц Аль-Фейсал: визит Путина в Эр-Рияд свидетельствует о потенциале РФ и КСА

Доверительные отношения: как саудовский принц прокомментировал визит Путина

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Позиции РФ совпадают с мнениями Саудовской Аравии по ряду вопросов.

Между Саудовской Аравией и Российской Федерацией сформировались глубокие доверительные взаимоотношения, и визит президента России Владимира Путина окончательно это подтвердил. С таким заявлением выступил саудовский принц Турки Аль-Фейсал, как сообщает издание РИА Новости.

«Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться», —подчеркнул политик.

Кроме того, он рассказал о том, что позиции РФ совпадают с мнениями Саудовской Аравии по ряду вопросов, особенно тех, что касаются геополитических проблем. У двух стран общий взгляд на обострение ситуации на Ближнем Востоке в секторе Газа. Россия, как и Саудовская Аравия, неоднократно заявляла о том, что стоит острая необходимость немедленного прекращения бомбардировок Израилем территорий Палестины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков объяснил, зачем борт Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали Су-35.

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