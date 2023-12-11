В Южной Корее в ходе тренировок разбился американский истребитель F-16

В Желтом море во время учений разбился американский истребитель F-16. Он совершал полеты в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Агентство отметило, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами Соединенных Штатов в этой республике.

Сообщается, что пилот истребителя катапультировался. Информации о его состоянии не приводится.

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