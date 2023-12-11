В Южной Корее в ходе тренировок разбился американский истребитель F-16
| Мировые новости 21 0
Пилот самолета успел катапультироваться.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Björn Trotzki
В Желтом море во время учений разбился американский истребитель F-16. Он совершал полеты в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Агентство отметило, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и Военно-воздушными силами Соединенных Штатов в этой республике.
Сообщается, что пилот истребителя катапультировался. Информации о его состоянии не приводится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале подготовки трибунала для президента Украины Владимира Зеленским.
-10° 770 мм рт. ст.
85%
85%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
-0.93 98.84
-0.97
Нашли ошибку?