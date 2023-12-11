Будут нести ответственность: началась подготовка трибунала для Зеленского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 77 0

МИД России: Прорабатывается решение по трибуналу для руководства Украины

Будут нести ответственность: началась подготовка трибунала для Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen

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Министерство иностранных дел России прорабатывает вопрос формата.

В данный момент прорабатывается формат подготовки трибунала над киевским режимом — для всего политического руководства Украины. Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Родион Мирошник.

«В каком формате? Сейчас это будет определяться, это политический вопрос», — ответил он.

Дипломат подчеркнул, что преступный националистический украинский режим понесет ответственность за все свои преступления. Именно успехи нашей страны на фронте повлияют на то, как пройдет суд, на котором Владимир Зеленский получит вердикт. Трибунала также дождутся бывший министр обороны Украины Алексей Резников и глава офиса нынешнего президента Андрей Ермак.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом.

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