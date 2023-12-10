Кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86 0

Кандидат в президенты США Ректенвальд: после СВО Донбасс останется с Россией

Кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Выборы президента США 2024 Спецоперация

Спонсирование украинского конфликта он назвал бесполезной тратой денег.

После окончания спецоперации территории Донбасса останутся под контролем России, Украина не сможет вернуть эти земли. Таким мнением поделился кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд.

«Конфликт <…> закончится тем, с чего все и началось, — Донбасс останется российским», — прокомментировал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Спонсирование украинского конфликта Ректенвальд назвал бесполезной тратой денег и «преступлением». По его словам, помощь Киеву не поможет ему одержать победу на поле боя.

Участник президентской гонки указал на мотивы Вашингтона в разжигании конфликта на Украине. По его словам, США тем самым обогащают собственный военно-промышленный комплекс, а на жизни украинцев им все равно.

Ректенвальд также заметил, что мечты киевского режима о свержении президента РФ Владимира Путина несбыточны. С начала СВО и по сей день позиции российского лидера только укрепляются.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну. С первых дней спецоперации они поддерживают Киев, направляя ему деньги, оружие, технику и обучая украинских боевиков по стандартам НАТО.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.

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