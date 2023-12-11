Путин назвал освоение Арктики приоритетом для обороны и энергопотенциала РФ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Путин: комплексное освоение Арктики — неоспоримый приоритет для России

Путин назвал освоение Арктики приоритетом для обороны и энергопотенциала РФ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Schein

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Миллионы людей проживают на этой территории.

Освоение Арктики — это неоспоримый для России приоритет для наращивания обороны, энергетического потенциала и логистики. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию арктического региона.

Если вдуматься, на этой территории постоянно работают проживают миллионы людей. Путин напомнил, что эта зона имеет для нашей страны стратегическое значение. Не стоит забывать, что в этом регионе полно масштабных логистических и экономических возможностей.

«И потому дальнейшее освоение и обустройство этих территорий — безусловный приоритет», — сообщил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что для прямой линии Владимира Путина поступило больше миллиона вопросов.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
90.98
-0.66 98.08
-0.76
Самые худшие мужья по знаку зодиака: 100 раз подумайте, прежде чем говори...

Последние новости

23:39
О чем мечтают наши дети? Что хотят школьники на Новый год
23:21
Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы
23:03
Нож в спину: бывший парень Гоар Аветисян судится с ней за ребенка
22:45
Зарегистрирован обновленный «Спутник Лайт»
22:27
Путин назвал освоение Арктики приоритетом для обороны и энергопотенциала РФ
22:09
Муж бросил ее в чужой стране ради другой женщины: как сложилась жизнь Селезневой

Сейчас читают

Лондон дополнит украинский флот: пропустит ли Турция британский подарок Зеленскому?
«Вы нас заметили!» — как солистка Artik & Asti Севиль реагирует на комментарии хейтеров
«Имеет позицию»: пропустит ли Турция британские тральщики через Черное море
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам